De Laurentiis, ouvert aux négociations pour le transfert de Koulibaly

Les rumeurs, notamment de la part de la presse italienne, laissent penser que le défenseur sénégalais vit ses dernières heures à Naples.

Le président du club italien, Aurelio de Laurentiis, se dit ouvert aux négociations pour son transfert.

C'est du moins ce que rapporte le quotidien sportif 'La Gazzetta dello Sport' ce jeudi. Dans les bureaux de San Paolo, les dirigeants étudient plusieurs solutions afin de satisfaire les deux parties et pour que le départ du joueur ne se réalise pas dans le conflit.

Le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain sont sur les traces du joueur, qui est encore sous contrat avec le Napoli jusqu'en 2023. En cet exercice 2019-20, il a disputé 1757 minutes de jeu.

Le joueur perçoit actuellement un salaire de près de six millions d'euros par an et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 70 millions d'euros.