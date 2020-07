De Laurentiis presse l'UEFA pour une dÃ©localisation de BarÃ§a-Naples

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, fait pression sur l'UEFA pour que le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions prévu le 8 août au Camp Nou se déroule finalement loin de Barcelone.

"J'appelle l'UEFA tout le temps, mais c'est embarrassant. Vous entendez de grandes craintes de l'Espagne et ils passent le sujet. Combien de temps faudrait-il pour dire que nous allons jouer au Portugal, en Allemagne ou en Suisse ?" a commenté le patron du club partenopeo après l'assemblée de la Lega Serie A à Milan, dans laquelle il a exprimé son inquiétude face à la situation.

"Avec l'UEFA, il semble que nous soyons dans la cour d'école"

Selon De Laurentiis, "il semble que nous soyons à l'école, à l'UEFA, personne ne sait comment faire des affaires, et aussi avec notre argent". Pour le président Naples, "s'ils décidaient que la Ligue des champions se jouera au Portugal et la Ligue Europa en Allemagne, on pourrait aussi y aller" alors "je ne comprends pas pourquoi on devrait aller dans une ville qui en ce moment a de gros problèmes" .

Ce sont des déclarations qui revêtent une importance particulière après que le 'RAC1' a révélé jeudi matin que l'UEFA envisageait de délocaliser le match entre Barcelone et Naples au Portugal plutôt qu'au Camp Nou.