"De Ligt a bien fait d'aller à la Juve, il n'aurait pas avancé au Barça"

Matthijs de Ligt a flirté à la fois avec la Juventus Turin, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain l'été dernier, avant de faire le choix de rejoindre le club italien en Serie A.

Un choix payant pour le joueur malgré des débuts compliqués, puisque celui-ci a aujourd'hui trouvé une place de titulaire au sein de l'équipe de Maurizio Sarri.

"Il est titulaire mais ce furent des débuts étrangers. Il ne jouait pas mais l'opinion publique lui a collé une étiquette. Souvent, nous oublions qu'il n'a que 20 ans. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit décisif dès son arrivée mais il a tout surpassé en six mois... Chapeau. Il a retiré le poste de titulaire à des joueurs comme Bonucci ou Chiellini", a déclaré Michel Santoni dans des déclarations recueillies par 'AS'.

"Aux Pays-Bas, on continue de voir le Barça comme si c'était l'Olympe, mais la Juventus était mieux pour son développement. À Barcelone, il ne se serait pas amélioré. Aujourd'hui, il est en train d'apprendre une nouvelle manière de défendre et c'est devenu un défenseur complet", a ajouté l'entraîneur.