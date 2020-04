"De Ligt doit rester Ã  la Juventus malgrÃ© l'intÃ©rÃªt de MU"

L'ancienne star des Red Devils Jaap Stam a fait savoir à son compatriote néerlandais qu'il était "essentiel" qu'il reste à la Juventus, malgré les rumeurs qui l'envoient à Manchester United depuis quelques temps.

Le défenseur de 20 ans a été l'un des joueurs les plus convoités en Europe après avoir été mené l'Ajax au titre de champion en Eredivisie et vers les demi-finales de la Ligue des champions en 2018-19. Il avait le choix des meilleurs clubs européens pour prendre une décision quant à son avenir, les équipes de renom de Serie A, de Ligue 1, de La Liga et de Premier League étant toutes prêtes à parier sur lui.

La Juventus a finalement eu le dernier mot, mais De Ligt a connu des débuts compliqués en Italie et cela a laissé croire qu'un autre transfert à gros budget pourrait être envisagé, United étant toujours intéressé par ses services. Mais Stam a exhorté l'international néerlandais à rester sur place, en disant à TuttoJuve lorsqu'on lui a demandé son message à De Ligt: "À mon avis, il est essentiel que tu restes là où tu es parce que ce n'est qu'ainsi que tu pourras t'améliorer, te tester face aux meilleurs, apprendre à gérer la pression lors des matches importants en Ligue des champions et en Serie A."

Stam, qui a passé du temps en Serie A avec la Lazio et l'AC Milan après avoir quitté Old Trafford en 2001, n'est pas convaincu que la première saison de De Ligt à Turin ait été aussi mauvaise que beaucoup voudraient le disent. Il a ajouté: "Mon opinion à son égard est positive, au cours des derniers mois, il s'est très bien comporté. Il a été un peu critiqué, mais les difficultés initiales étaient dues au fait qu’il devait comprendre comment s’adapter à un type de football différent, et il est encore très jeune. Matthijs joue dans un grand club qui a de grands joueurs et les pressions auxquelles il fait face sont beaucoup plus importantes. De plus, il faut considérer que les adversaires croisés en Italie sont très différents de ceux rencontrés aux Pays-Bas. La Juventus a investi un montant substantiel pour l'avoir, beaucoup pensent que c'est trop, mais à mon avis, il suffit de se rappeler la progression continue de ce garçon jusqu'à présent. Pour moi, il a été très bon jusqu'à présent."