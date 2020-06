De longues vacances pour les joueurs de Dortmund

Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Erling Haaland, Reyna... Tant de noms qui ont fait couler de l'encre cette saison, et qui ont fait vibrer les supporters du Borussia Dortmund toute l'année.

Cependant, les grandes performances des joueurs de Lucien Favre n'auront pas été assez solides aux moments clés de la saison pour leur permettre de décrocher un titre pour cet exercice.

Les joueurs du BvB n'ont plus qu'un match contre Hoffenheim ce week-end. Après cela, ils ne retrouveront plus la compétition avant le mois de septembre et la nouvelle saison de Bundesliga.

La finale de la Coupe d'Allemagne se jouera entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, et Dortmund a été éliminé de la Ligue des champions en huitièmes de finale par le Paris Saint-Germain.

Le Borussia sera donc en "vacances" dès ce week-end. Et Haaland n'a pas caché sa déception pour 'BT Sports' de ne pas pouvoir gagner de titres avec son équipe : "Ça fait ch**r que le Bayern ait gagné le titre. Maintenant, il faudra tirer les bonnes conclusions. Nous terminons deuxièmes mais nous voulions nous rapprocher d'eux."