De 'meilleur joueur du mondial' à oublié de la liste d'un 'Clásico'

Après avoir été élu 'Meilleur joueur du mondial' au Brésil en 2014, le Real Madrid s'est offert ses services, en l'achetant à l'AS Monaco. James était alors le nouveau joueur à la mode.

Ce numéro '10' élégant a réalisé une très bonne première saison avec les Merengues, avec 17 buts et 17 passes décisives en 46 matchs.

Pourtant, à partir de la saison 2015/2016, le rendement de James a considérablement chuté, et les Madrilènes ont décidé de le prêter au Bayern Munich pendant deux saison, 2017/2018 et 2018/2019.

Et après les 15 buts et 17 passes décisives collectionnées avec le club allemand, le joueur de 28 ans, noyé dans le doute, fait son retour au Real Madrid.

Au début de la saison, Zinedine Zidane a surpris son monde en l'incluant régulièrement dans le XI initial de plusieurs matchs. Mais l'histoire entre James et la Maison Blanche semble s'essoufler. Et le choix du Français de laisser l'ancien de Porto en tribunes semble avoir sonné le glas.

Il compte seulement 13 matchs cette saison, et à 5 reprises il est resté sur le banc sans disputer la moindre minute. Et selon les statistiques de ProFootballDB, il a seulement terminé 2 rencontres de Liga cette saison, lors de la 4ème et 9 ème journée.