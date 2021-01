De promesse à Golden Boy : la folle année d'Haaland à Dortmund

En janvier 2020, l'Europe commençait déjà à entendre beaucoup parler d'Erling Haaland, qui venait de signer son contrat avec le Borussia Dortmund en provenance de Salzbourg.

En Autriche, le jeune attaquant norvégien avait déjà signé une première partie de saison impressionnante (28 buts en 22 matchs), provoquant l'intérêt des plus grands. Nous étions encore loin de nous douter de ce dont Haaland serait capable en Allemagne.

Le 18 janvier 2020, le jeune norvégien fait ses débuts en Bundesliga. Remplaçant, il entre en jeu contre Augsbourg en seconde période et met le monde à ses pieds. En vingt minutes, Haaland claque un triplé pour ses débuts sur les pelouses allemandes.

Pour son deuxième match (contre Cologne), il s'offre un doublé, puis un autre pour son troisième match (contre l'Union Berlin). La machine est lancée. L'Europe n'a d'yeux que pour lui, et le regarde mettre à mal la défense parisienne au mois de février au Signal Iduna Park.

Un an plus tard, Erling Haaland continue de faire exploser les compteurs à Dortmund. En un an au BvB, le "cyborg" norvégien a disputé un total de 35 matchs et a inscrit... 35 buts (et 5 passes décisives) ! Des statistiques folles, qui valent bien le titre de Golden Boy 2020.

Et la situation est la même sur le marché des transferts. Sa valeur a triplé lors des derniers mois, à tel point qu'Haaland termine l'année 2020 avec le statut de joueur le plus cher sur le marché (184.7 millions d'euros selon ProFootballDB). Le Real Madrid, Manchester City, Manchester United... Tous suivent de près le buteur de 20 ans, émerveillés par les prouesses d'un Erling Haaland qui n'a certainement pas fini de nous impressionner.