De Rossi chambre la Juve

Le football italien a connu un scandale avec l'affaire du Calciopoli. En effet, au milieu des années 2000, les grands clubs italiens que sont la Juventus, l'AC Milan, la Lazio et la Fiorentina ont été impliqués puis condamnés pour des faits de matchs truqués.

Cette affaire a valu une relégation en Serie B à la Vieille Dame et le retrait de 2 titres de champion (2005 et 2006).

Daniele De Rossijouait à la Roma à cette époque-là. Et le neo-retraité, invité dans une émission de télévision, est revenu sur ce moment peu glorieux de l'histoire du foot italien. Et quand on lui demande combien de titres a la Juventus, il n'hésite pas à chambrer : "je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, deux de moins".

Une pique qui pourrait bien faire grincer les dents des dirigeants Bianconnerri.