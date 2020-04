De Rossi explique pourquoi il a refusé de rejoindre United

L'ancien capitaine de l'AS Roma, Daniele De Rossi, admet qu'il est un admirateur de longue date de Manchester United, mais que le milieu de terrain pléthorique du club britannique a empêché sa venue à Old Trafford. Daniele De Rossi a finalement raccroché les crampons cette année à l'âge de 36 ans après un court passage en Argentine à Boca Juniors. Il avait auparavant passé près de deux décennies à Rome, accumulant plus de 600 apparitions pour le club toutes compétitions confondues pour devenir une légende de Giallorossi.

L'idée de se rendre à Old Trafford était tentante pour le milieu de terrain, bien qu'il pense que son poste était déjà rempli de talents de haut niveau. "Depuis que je suis enfant, j'aime Manchester United", a-t-il déclaré à 'Sky Sport' lorsqu'on lui a demandé quelle équipe anglaise il aurait aimé représenter. "C'était le bon choix de ne pas aller à Manchester parce qu'il y avait Keane et Scholes, des joueurs incroyables. C'était vraiment mon désir d'aller à Boca Juniors".

"Je n'ai jamais choisi de quitter l'AS Roma, mais je me sentais comme un dieu à Boca", a ajouté le milieu de terrain italien. Daniele De Rossi a été rejoint lors de l'interview par le défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci, qui a envoyé un message vidéo à son ancien coéquipier italien. Et tandis que Leonardo Bonucci a acquis la réputation d'être un personnage difficile, son ancien adversaire à l'AS Roma insiste sur le fait que c'est loin d'être le cas.

"Nous parlons d'un gars qui, selon toutes les personnes que je connais, est irritant et peu sympathique, a-t-il ajouté. Il y a cette perception de Leo et une réputation, mais c'est totalement faux. C'est un professionnel incroyable et c'est triste que les gens pensent qu'il n'est pas aimable. Il peut être un peu ennuyeux parfois sur le terrain, mais c'est à cause du maillot qu'il porte, car ce club vous donne une certaine attitude et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils gagnent autant".

Malgré leur amitié, De Rossi se souvient d'un incident au cours duquel la colère a éclaté entre les deux joueurs : "Il m'a lancé une chaussure à l'entraînement une fois, il a glissé et m'a attrapé avec un crampon. Ce fut un peu moins une blague pendant un moment, mais de l'eau a coulé les ponts moins d'une minute plus tard. Leonardo Bonucci est l'un des gars dont je me souviens avec le plus d'affection. Cette table de dîner c'était le chaos, nous avons vécu de grands moments".