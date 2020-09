"De zéro en héros"

Ce n'est un secret pour personne, la relation entre Gareth Bale et la presse madrilène n'a pas été facile lors des dernières années. Le joueur n'a jamais manqué une occasion de critiquer les actions des médias, et vice-versa.

Les supporters du Real Madrid se rappeleront particulièrement d'un épisode qui avait eu lieu en novembre 2019 entre les deux parties. Le joueur avait taclé la presse espagnole lors d'un rassemblement de sa sélection en disant que ses amis lui envoyaient "des photos" de ce que les médias madrilènes disaient, avant de sortir le fameux drapeau "Pays de Galles, Golf, Madrid. Dans cet ordre" après une victoire en sélection pour charier les médias de la capitale espagnole.

Un drapeau qui avait fait enrager la presse madrilène, auquel 'Marca' avait répondu d'une Une impressionnante : "Irrespectueux, Incorrect, Ingrat. Dans cet ordre." Depuis, la relation ne s'était pas arrangée, et la presse madrilène n'a jamais manqué une occasion de tacler Gareth Bale pour ses régulières séances de golf.

Alors quand le joueur gallois s'est rendu à Londres, et a été vu tout sourire en arrivant au centre d'entraînement de Tottenham pour signer son prêt, les médias de la capitale ibérique n'ont pas manqué de se réjouir.

Ce samedi matin, le quotidien 'Marca' titrait : "Il est à vous !", avant d'ajouter "Bale arrive à Tottenham sur ordre de Mourinho... mais il est blessé pendant un mois." Une blessure qui n'a pas l'air de faire de peine au quotidien espagnol.

Quant à la Une du journal 'AS', elle affiche la photo de Gareth Bale avec un grand sourire lors de son arrivée à Londres en titrant : "De vilain à héros." Et 'AS' n'a pas non plus manqué de souligner la forme physique du Gallois : "Tottenham prévoit de le présenter aujourd'hui. Sa blessure au genou va retarder ses débuts en Premier League."