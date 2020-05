"Dean Henderson va bientôt défier De Gea"

Prêté l'été dernier à Sheffield United, Dean Henderson s'est affirmé au cours de cette saison comme l'un des meilleurs gardiens de but de la Premier League au point de rebattre les cartes la saison prochaine à Manchester United. La hiérarchie est désormais menacée à Old Trafford.

L'ancien entraîneur des gardiens de Mamchester United (2008-2013) Éric Steele, pense que Dean est déjà prêt à concurrencer avec l'Espagnol, après plusieurs prêts, il a confirmé qu'il est capable d'être le gardien n.1.

"Connaissant Dean Henderson, il s'attendra à entrer dans ce vestiaire d'Old Trafford et à s'approprier le maillot n° 1 maintenant. Je l'ai signé à 14 ans (dans la formation de Manchester United) et je suis resté près de lui. Il a une excellente attitude. David sait qu'il y aura toujours un jeune prétendant pour venir le défier et c'est ce que Dean fera", a déclaré Eric Steele à 'Inews'.