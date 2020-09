Début de l'ère Koeman au Barça

Lundi 31 août, le début d'une nouvelle ère au FC Barcelone. Ronald Koeman a donné rendez-vous à ses joueurs à 17:30 sur les terrains d'entraînement. Le technicien hollandais attend 18 joueurs. Les joueurs de l'équipe première qui seront présents sont : Neto, Piqué, Alba, Todibo, Sergi Roberto, Wagué, Júnior, Rakitic, Rafinha, Arturo Vidal, Oriol Busquets, Dembélé et Luis Suárez. L'équipe réserve enverra quant à elle cinq de ses joueurs : Akieme, Jorge Cuenca, Ilaix, Konrad et Arni Tenas.

L'entraîneur néerlandais espère que tous les joueurs donneront le maximum pour essayer de démarrer le championnat dans une grande forme.

Seulement, ce nouveau projet emmené par Koeman est entâché par le différend entre Messi et le club blaugrana. L'Argentin qui a fait part de son souhait de partir ne s'est pas présenté aux tests PCR que les joueurs ont passés dimanche.

Le génie argentin est toujours source de préoccupation pour le club, alors que Manchester City essaie toujours de trouver la bonne formule pour s'attacher ses services.

Bien entendu, Lionel Messi n'assistera pas à l'entrainement ce lundi, mais il ne sera pas le seul absent. En effet, 17 autres joueurs manqueront à l'appel pour diverses raisons.

Semedo et Trincao (Portugal), Braithwaite (Danemark), De Jong (Pays-Bas), Griezmann et Lenglet (France), Busquets et Ansu Fati (Espagne), Iñaki Peña, Miranda, Pedri, Riqui Puig et Aleñá (España -21) ont été appelés en sélection.

Ter Stegen de son côté est toujours en convalescence à la suite de son opération du tendon. Umtiti et Pjanic quant à eux, sont ou devraient être isolés car ils ont été contrôlés positifs à la COVID-19 et enfin Coutinho est toujours en vacances.