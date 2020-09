Déception de certains fans après la présentation du maillot Third de Chelsea

"Comment pouvez-vous signer Werner, Ziyech ou Havertz et les faire jouer avec un tel maillot? Quelle déception", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux en réaction à la présentation du nouveau maillot Blues.

En effet, le club de Londres a surpris en proposant une nouvelle tunique aux couleurs rouges et bleues. Un choix qui a déçu de nombreux fans.

Les couleurs, choisies par la marque Nike en hommage à la paire de chaussures "Nike Air Max Ultramarine 180" se rapprocheraient beaucoup trop des couleurs du maillot de Crystal Palace, autre club de Londres.

Meet a new legacy. The 20/21 @nikefootball third kit is here!



One for the sneakerheads, inspired by the 1990s Ultramarine Air Max 180 and classic shirts of the past!



Available 10.09.20. #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/mWRnkhCMWh