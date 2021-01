Triste nouvelle pour le football français en ce début d'année. Le club de Bastia a annoncé le décès de Christopher Maboulou à l'âge de 30 ans, victime d'un arrêt cardiaque.

Ancien pensionnaire de Ligue 1, le joueur franco-congolais était notamment passé par Bastia et par Nancy, ainsi que par Thonon Évian Grand Genève, son dernier club. Il aura disputé 29 matchs de Ligue 1 dans sa carrière.

Plusieurs clubs français ont présenté leurs condoléances aux proches du joueur après l'annonce de cette terrible nouvelle, et nous nous joignons à eux ce soir.

