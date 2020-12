"Défendre ce qu'on a gagné l'année dernière"

Zidane s'est rendu en conférence de presse pour parler du prochain match de Liga. Le Français a déclaré, à la veille du derby de Madrid, que l'Atlético de Madrid est favori pour remporter le titre de champion et a assuré que son équipe se battra jusqu'au bout pour défendre son titre.

"Bien sûr qu'ils sont favoris, ils le prouvent", a répondu Zidane lorsqu'on lui a demandé si l'équipe de Diego Simeone était passée du statut de candidat à celui de favori pour le titre.

"C'est une équipe qui joue bien, qui gagne, qui a toujours été compétitive et qui est en tête. On connaît bien notre adversaire et on se concentre sur nous", a-t-il expliqué.

Focalisé sur ce que le Real Madrid doit faire pour battre l'Atlético, Zidane sait que le derby n'est pas le dernier match et que ses joueurs se battront jusqu'au bout pour gagner à nouveau le titre.

"Ce qu'on veut à chaque match, tous les trois jours, c'est de toujours montrer l'équipe qu'on est, sans penser à gagner la Liga. Chaque fois qu'il y a un match, nous voulons le gagner et, en tant que compétiteurs, c'est un bon match pour le faire. On va juste essayer de gagner, sans penser à rien d'autre. On est champions en titre en Liga et on veut défendre ce qu'on a gagné jusqu'au bout. Je suis convaincu de notre engagement à chaque match."