Déjà un accord de principe entre United et Sancho ?

Selon la presse britannique et le média cité, il existerait déjà un accord de principe entre Manchester United et Jadon Sancho pour l'arrivée du joueur à Old Trafford lors du prochain mercato.

Le média rapporte que les deux parties auraient déjà un accord avec certains détails de bouclés comme la durée du contrat proposée et autres aspects contractuels comme les bonus et variables.

Bien évidemment, il manque la partie la plus difficile : convaincre le Borussia Dortmund. Et ce ne serait pas facile puisque le club allemand compte bien demander une somme importante pour Sancho.

Le BVB espérait prolonger le contrat de son joueur mais celui-ci serait prêt à faire son retour en Angleterre et à briller dans une Premier League qu'il n'avait pas vraiment eu le temps de connaître avec Manchester City.

Avec ses 17 buts et 18 passes décisives cette saison, l'attaquant est l'un des jeunes qui impressionnent le plus depuis deux ans maintenant et United se rapproche de plus en plus d'une signature avec lui.