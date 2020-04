"Dybala doit faire plus avec son talent"

Paulo Dybala "ne doit se fixer aucune limite" afin de réaliser son plein potentiel dans les années à venir, selon Alessandro Del Piero, qui a exhorté le talisman de la Juventus à commencer à maximiser ses talents. La Juventus a acheté Paulo Dybala pour un premier montant de 32 millions d'euros de Palerme en 2015, le liant à un contrat de cinq ans à l'Allianz Stadium. L'international argentin a depuis accumulé 214 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, marquant 90 buts, tout en mettant la main sur une multitude de trophées majeurs.

Paulo Dybala a joué un rôle clé dans les quatre derniers titres de la Juventus en Serie A, et a également remporté trois fois la Coupe d'Italie. Le joueur de 26 ans est largement considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, mais a dû ajuster son rôle à Turin depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a instantanément pris le relais en tant qu'homme principal de la Juve, et il a fallu du temps à Dybala pour retrouver sa meilleure forme et conclure une solide entente avec la superstar portugaise.

Des signes significatifs de progrès ont cependant été réalisés cette saison, avec Paulo Dybala marquant 13 buts et délivrant 12 passes décisives pour la Juventus en 34 matches. Son dernier but a été inscrit lors d'une victoire 2-0 sur l'Inter Milan, rival dans la course au Scudetto, dans un match joué à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus le 8 mars. Alessandro Del Piero dit que le superbe effort individuel a servi de rappel brutal concernant les qualités uniques de Paulo Dybala, mais il veut en voir plus d'un joueur qui n'a pas encore atteint son apogée.

"Le genre de but qu'il a marqué contre l'Inter prouve qu'il est un joueur d'une qualité extraordinaire", a déclaré la légende de la Juventus à la 'Gazzetta dello Sport'. "Ce qu'un tel but doit faire, c'est lui donner encore plus de confiance et de conscience de son potentiel. En fait, je vais aller plus loin. Quelqu'un avec ses capacités, son talent et j'ajouterai sa mentalité, doit faire encore plus. Paulo doit se fixer aucune limite et conquérir l'avenir".

"Personne ne vous donne rien gratuitement, surtout pas à la Juventus, et je le dis par expérience. Vous devez tout prouver jusqu'au dernier match, sans parler avant le sommet de votre carrière. Le parcours de Dybala vient de commencer et s'améliorera encore - avec le maillot des Bianconeri sur le dos, évidemment", a conclu Alessandro Del Piero. Avec l'ancien numéro de Del Piero sur les épaules, Paulo Dybala va devoir se montrer performant pour marquer autant l'histoire de la Juventus.