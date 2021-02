Dele Alli dithyrambique sur Mauricio Pochettino

Tottenham de Pochettino est une de ces équipes que l'on n'oublie pas. L'Argentin a passé au total six saisons sur le banc des Spurs (de 2014-15 à 2019-20) et a failli remporter la Ligue des champions en 2019, lorsqu'il a perdu la finale contre Liverpool.

Pendant son séjour à Londres, Dele Alli a été l'un des éléments incontournables de son onze. Sous les ordres de Pochettino, l'Anglais a joué 50 matchs en deux saisons consécutives (2016-17,2017-18).

Mais voilà, depuis l'arrivée de José Mourinho, Dele Alli est passé d'indispensable à indésirable. Sa relation avec le Special One est particulièrement tendue, contrairement à la relation qu'il avait avec l'actuel entraîneur du PSG.

Dans un podcast pour PlayOn de la FIFA, le milieu de terrain n'a pas tari d'éloges au sujet de Poche, qu'il considère comme un "type incroyable".

"J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un manager comme Pochettino, c’était un type incroyable et très expérimenté. Il m'attirait si je faisais des bêtises et me parlait. Pas comme un père, mais avec ce genre d’ambiance", a-t-il déclaré.

Pour rappel, Dele Alli était tout proche de rejoindre le PSG durant le dernier mercato hivernal.