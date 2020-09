Dele Alli, pas convoqué non plus pour la Coupe de la ligue

L'avenir de Dele Alli semble s'éloigner de plus en plus de Tottenham. Si José Mourinho a récemment déclaré que l'Anglais devrait rester à Londres cette saison, la situation se complique pour Alli.

Le club londonien rencontrera ce soir son voisin Chelsea en huitièmes de finale de la Coupe de la ligue anglaise mais le 'Telegraph' rapporte que Dele Alli n'aurait pas été convoqué pour le match.

La situation serait de plus en plus tendue entre le joueur et son club, car si certains clubs ont montré un intérêt pour l'Anglais (le PSG ou l'Inter Milan), il est difficile de l'imaginer quitter Londres pour le moment.