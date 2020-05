Dele Alli revient sur le violent cambriolage dont il a été victime : "C'était horrible"

Dele Alli, le milieu anglais de Tottenham, a été victime dans la nuit de mardi à mercredi d'un cambriolage violent à son domicile, comme l'a rapporté le 'Daily Mail'.

Il ne souffre pas de blessures sérieuses mais a tout de même été touché au visage, à la suite d'une échauffourée avec ses agresseurs.

Le joueur de Tottenham est revenu sur cet épisode douloureux, via ses réseaux sociaux : "Nous allons bien", a-t-il indiqué pour rassuré les supporters des Spurs, qui se sont montrés inquiets depuis ces révélations.

Dele Alli a également confié que ce fut "une expérience horrible" à vivre.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.