Delort raconte sa sélection avec l'Algérie pour la CAN

Andy Delort n'avait jamais été sélectionné avec l'Algérie. Pourtant, au meilleur des moments, le joueur a été appelé pour rejoindre les Fennecs afin de participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

S'il n'a joué qu'un match en tant que titulaire pendant la compétition, et qu'il n'a plus joué après les huitièmes de finale, Andy Delort montre une grande fierté à avoir été sélectionné avec l'Algérie.

Dans des déclarations pour 'RMC Sport', le joueur s'est confié sur le moment où le Belmadi lui a annoncé qu'il jouerait la CAN.

"J’étais en vacances en Corse chez ma belle-famille. Mais, et je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait de m’entraîner. C’était incroyable. J’étais persuadé que j’allais y aller. Mes collègues me disaient de me lâcher parce que j’étais en vacances. Mais je savais qu’il fallait que je m’entraîne, je ne sais pas pourquoi", a déclaré le joueur.

"Un jour, ma femme me réveille en pleine nuit pour me dire de regarder ce qui se passait (le cas Belkebla, ndlr). Le sélectionneur m’a ensuite appelé et le lendemain je partais rejoindre la sélection. C’est une histoire extraordinaire", a-t-il ajouté.