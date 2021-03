"Demandez à United si on est invincibles"

Pep Guardiola n'est pas non plus sans connaître Erling Haaland, l'une des plus grandes sensations du football mondial. Encore moins, après que Manchester City a tiré le Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des champions.

L'analyse de l'Espagnol sur les Allemands est laconique. "Je ne les ai pas beaucoup vus", a déclaré Guardiola, mais il est entré dans les détails en parlant de l'attaquant norvégien. L'entraîneur citizen hallucine aussi avec lui.

"Les chiffres disent tout. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde à son âge. J'ai vu quelques matchs, des résumés, et ses chiffres en Ligue des Champions, c'est impressionnant. Je sais que leurs joueurs ont de la qualité, tout le monde le sait. Je pourrai en dire plus dans deux semaines", a-t-il expliqué.

Mais avant le Borussia vient Everton, qu'ils affrontent ce samedi en FA Cup. "Leurs joueurs ont de la qualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils se battent pour se qualifier pour la Ligue des champions, c'est un signe de la qualité de leur travail", a-t-il déclaré à propos de son adversaire.

Il n'a pas tari d'éloges sur Carlo Ancelotti : "Il a entraîné certains des meilleurs clubs d'Europe. Milan, Juventus, Naples, PSG, Real Madrid... Il a réussi partout. Il a pris soin de moi quand j'ai commencé, je lui ai rendu visite quand il était à Milan. Il a toujours été très gentil en dehors du terrain et je l'admire beaucoup."

Concernant les chances de surprise d'Everton, Guardiola a rappelé le derby de Manchester : "Carlo devrait parler à United pour savoir que nous ne sommes pas invincibles. Demain (samedi), ce sera une finale. Il faut voir dès que possible comment ils jouent, comment trouver des espaces, comment contrôler les coups de pied arrêtés, car ils ont un maître comme Sigurdsson."