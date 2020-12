Demba Ba et Coltescu ont fait la paix

Le scandale du PSG-Istanbul Basaksehir lors de la dernière journée de Ligue des champions, avec un commentaire répréhensible d'un membre du corps arbitral qui a forcé la suspension du match, continue de faire parler.

Comme l'a expliqué le journaliste roumain Emanuel Rosu, Demba Ba a pu parler à Coltescu, qui aurait utilisé le mot "noir" pour désigner Pierre Webo, et il a clarifié les choses.

"Demba Ba n'a jamais dit que c'était du racisme. Il pensait simplement que Coltescu n'aurait pas dû utiliser le mot 'noir'. Coltescu l'a compris. Je suis un grand défenseur de la paix. Demba et Coltescu m'ont appelé après avoir parlé et ils ont tous deux été surpris de l'agréable conversation", a déclaré Ousmane N'Doye, ami du joueur et ancien footballeur, qui a facilité le contact entre les deux hommes.

"Je connais les Roumains et je n'ai jamais eu de problème de racisme là-bas. J'ai essayé de mettre la main sur le numéro de Coltescu dès que j'ai pu pour l'encourager. Je sais qu'il n'est pas raciste", a insisté N'Doye dans des déclarations recueillis par Emanuel Rosu.

Bien que tout semble s'être éclairci avec le temps, l'UEFA continue d'enquêter sur ce qui s'est passé lors du match et publiera bientôt son verdict, avec ou sans sanctions.

BREAKING: Demba Ba called Sebastian Coltescu after the incident in Paris! Former Senegal midfielder Ousmane N'Doye put them in touch! According to N'Doye, Demba "never said it was racism. He just thought Coltescu shouldn't use the word 'black' on a stadium. Coltescu understood". pic.twitter.com/HjDpRdL9dN