Demba Ba raconte les coulisses de PSG-Basaksehir

La soirée de mardi au Parc des Princes restera dans l'histoire de la Ligue des champions, alors que le match entre le PSG et Basaksehir avait été interrompu.

Souhaitant sanctionner l'entraîneur adjoint de Basaksehir, Pierre-Achille Webo, d'un carton rouge pour protestation, le quatrième arbitre l'avait désigné à l'arbitre principal comme "le noir" en roumain, provoquant la colère des deux équipes.

Les joueurs avaient choisi de quitter la pelouse et de ne pas reprendre le jeu en réaction aux propos du quatrième arbitre. Si l'option de reprendre le match un peu plus tard mardi avait été envisagée, les joueurs de Basaksehir ont finalement refusé de sortir des vestiaires.

Demba Ba, attaquant de Basaksehir, a raconté dans un entretien pour 'BeIn Sport' les coulisses de la décision prise par les joueurs de son équipe de ne pas ressortir jouer mardi soir. Une décision qui a provoqué le report du match à mercredi.

"Ça a commencé à parler à droite, à gauche, et il y en quelques-uns qui ont élevé la voix pour dire : ‘Soit on sort tous, soit on ne sort pas’. J’ai été surpris par certaines réactions, notamment celle d’Enzo Crivelli. Je lui ai dit : ‘Enzo, s’ils sortent tous, tu sors. Tu as 25 ans, tu sors’. Si vous saviez la violence avec laquelle il m’a crié dessus (il sourit, ndlr) pour me dire ‘Non je ne sors pas, ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football et si on ne fait rien aujourd’hui, ça continuera’. Il a décidé de ne pas sortir et il a été suivi par l’équipe. Ils sont tous restés et on a joué le lendemain", a raconté Demba Ba.