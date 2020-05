Dembélé a convaincu Setien

La condition physique de Dembélé est l'un des mystères du FC Barcelone. Depuis son arrivée à Barcelone en provenance de Dortmund, il n'a pas confirmé les espoirs placés en lui par les supporters culés, en raison surtout, de ses pépins physiques.

Son avenir est de plus en plus incertain, car il a été lié à de grands clubs européens tels qu'Arsenal, le PSG et entre autres. Malgré tout, le Français conserve un atout important.

Selon le 'Mundo Deportivo', l'entraîneur Quique Setién est convaincu qu'il peut récupérer la meilleure version de l'ailier et lui redonner l'enthousiasme et l'importance que Barcelone veut qu'il ait dans le jeu et dans l'équipe.

Le technicien disait apprécier "son implication" qui était "totale et absolue". Setién estimait même qu’Ousmane Dembélé serait, en quelque sorte, "une belle recrue" pour le Barça, une fois qu’il serait disponible.