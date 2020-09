Depay confirme l'intérêt du Barça

Le FC Barcelone s'approche de plus en plus de Memphis Depay. Et malgré que l'Olympique de Lyon ait qualifié de "niaiseries"les rumeurs concernant un départ, le joueur lui-même s'est exprimé à ce sujet et ne ferme pas vraiment la porte à un départ.

Lors d'une interview accordée à 'NOS', média hollandais, Depay a reconnu que le Barça était intéressé par son profil. "Je sais qu'il y a un intérêt oui, ... mais je neu peux pas en dire plus car je n'ai pas beaucoup parlé avec mon agent", a-t-il notamment déclaré.

Il a tout de même laissé laissé entrouverte la porte à un transfert : "Nous allons attendre et voir ce qu'il se passe. Je dois parler avec mon club."

Depay est sur la short-list de Koeman pour renforcer le Barça. Et son prix n'est pas si élevé, 30 millions suffiraient pour enrôler l'attaquant néerlandais.

Les prochains seront décisifs, va-t-il passer de la Ligue 1 à la Liga ?