Depay est-il le 9 idéal pour remplacer Suarez ?

Si le futur de Suarez n'est toujours pas connu, on sait que le buteur néerlandais se rapproche de plus en plus du club catalan, Ronald Koeman essayant petit à petit de rapatrier tous les joueurs néerlandais en qui il a confiance. Il les a cotoyés en sélection et sait de quoi ils sont capables. Il souhaite se baser sur des certitudes pour lancer une nouvelle ère barcelonaise. Mais Depay a-t-il le profil pour remplacer Suarez ? Et si ce n'est pas le cas, son profil correspond-il à l'effectif ?

L'une des principales forces de Depay, c'est sa capacité à pouvoir être efficace sur toutes les zones de l'attaque. Là où Suarez est un 9 assez fixe, Depay est capable de jouer plus bas, en tant que numéro 10, dans un système à deux attaquants, et même sur l'aile en tant que meneur de jeu excentré.

Cette plasticité lui donne un palette de jeu beaucoup plus complète que Suarez. Il est capable de combiner dans les petits espaces face à des blocs bas, à prendre la profondeur contre des équipes qui dominent et laissent beaucoup d'espaces (comme ce fut le cas en LDC).

L'idée n'est pas ici de simplement dénigrer Suarez, mais de montrer que le profil de Depay convient mieux à l'effectif de Barcelone. En effet, on connait la relation de Suarez avec Messi et sa capacité à le mettre dans les meilleures conditions, mais ce sont des séquences que l'on voit de moins en moins chez les catalans. De plus, Suarez ne parvient pas toujours à entretenir la même relation avec les autres joueurs, là où Depay peut le faire avec l'ensemble de l'effectif à Lyon.

Enfin, d'un point de vue plus tactique, Depay offrirait à Barcelone un relai entre le milieu et l'attaque. Car lorsque Messi ne peut pas redescendre en 8 pour chercher des ballons à exploiter, les possessions restent stériles car aucun joueur ne vient proposer un décalage. Depay peut offrir ce soutien dans la construction.

Ainsi, l'arrivée de Depay en Catalogne sonnerait le retour d'un 9 plus maléable, comme l'était Samuel Eto'o à l'époque.