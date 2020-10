Depay et Aouar restent à l'OL

C'est une fin décevante d'un feuilleton qui aura duré près d'un mois. Memphis Depay et Houssem Aouar devraient rester à l'OL. Les deux joueurs sont bien dans le groupe de Lyon pour le match face à l'Olympique de Marseille ce dimanche et ne partiront pas du club.

Le coach lyonnais, avait expliqué que "les joueurs dans le groupe face à l'OM ne partiront pas" et c'est bien le cas pour Depay et Aouar. Pour autant, Depay insisterait auprès de la direction pour rejoindre le Barça et Koeman. De son côté, Aouar aurait des contacts avec la Juventus et souhaiterait intégrer l'effectif d'Andrea Pirlo. Pour l'OL, il est trop tard pour les négociations, la fin du mercato étant le 5 octobre et ferme toutes les portes à un départ.

Au total, Lyon a perdu 10 joueurs : Gouiri, Terrier, Solet, Marçal, Rafael, Tete, Tatarusanu, Traoré, Koné et Racioppi. Ils ont recruté quatre joueurs dont Lucas Paqueta en provenance de l'AC Milan pour 20 millions d'euros.

La fin d'une histoire donc...