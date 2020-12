Memphis Depay incertain face au PSG

C'est l'affiche de cette 14e journée de Ligue 1. Le PSG reçoit ce dimanche (21h00) au Parc des Princes l'Olympique Lyonnais.

Pour ce match, les Gones pourraient être privés de leur capitaine, Memphis Depay. Ce dernier souffre d'une douleur musculaire contractée à l'entraînement.

"On a une petite alerte musculaire avec Memphis. On espère que ça ira. On a fait ce qu'il fallait avant ce déplacement à Paris. On espère enchaîner en prenant 22 points sur 24. Le classement est très serré sur le haut" a déclaré Rudi Garcia ce vendredi en conférence de presse.