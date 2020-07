Dernier train pour l'Europe

La bataille pour l'Europa League fait rage dans les plus grands championnats européens, et plusieurs équipes de Premier League se battent pour la course à l'Europe cette saison.

Sheffield United fait partie des équipes auxquelles personne ne s'attendait dans cette partie du tableau, mais a besoin l'opportunité de décrocher un billet pour l'Europa League cette saison.

Les Blades n'ont jamais réussi à jouer l'Europe dans l'histoire du club mais espèrent pouvoir s'accrocher et réaliser ce rêve pour lequel ils se battent depuis de nombreuses journées.

Ce soir, Sheffield reçoit Everton chez lui pour le compte de la 37e journée de Premier League et une seule chose vaudra pour les joueurs du club promu : la victoire.

Les Toffees de Carlo Ancelotti ne jouent plus rien et si Sheffield ne gagne pas ce soir, il ne dépendra plus de lui-même dans cette course européenne, et devra espérer des erreurs de Wolverhampton et Tottenham.