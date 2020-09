Dernière opportunité pour Jesé ?

Acheté en 2016 par le Paris Saint-Germain au Real Madrid pour un montant estimé à 25 millions d'euros, Jesé Rodriguez n'a jamais su s'imposer avec le PSG. Prêté de clubs en clubs depuis quatre saisons, l'attaquant pourrait tout de même voir le bout du tunnel cette année.

En effet, alors que le club de la capitale connaît une véritable hécatombe, puisque sept de ses joueurs sont touchés par le Covid-19 et ne pourront débuter le championnat, l'espagnol pourrait profiter des nombreuses absences pour convaincre son coach de le garder au sein de l'effectif.

Motivé et en forme

Alors qu'il lui reste un an de contrat avec son club et de retour d'un prêt peu convaincant, son coach Thomas Tuchel l'alignera peut-être pour ce premier match de Ligue 1. En effet, le technicien allemand dispose de peu de solutions en attaque, Choupo-Moting n'a toujours pas prolongé et le jeune Kalimuendo (18 ans), manque d'expérience même si l'on peut imaginer qu'il aura également sa chance. Reste à voir sur qui Tuchel va compter lors de ce premier déplacement à Lens.

En juillet, Jesé se confiait à 'Marca' sur ses objectifs et sa situation, lui qui a effectué une préparation avec deux ex-membres du staff madrilène : "J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai pleuré, j'ai souffert. [...] Maintenant je sens que tout est entre mes mains, même si tout ne dépend pas de moi. Ce que je demande au football maintenant c'est une opportunité d'être heureux à nouveau en jouant. J'ai besoin d'un endroit où je peux jouer 30 matchs par saison."