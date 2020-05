Des banderoles cinglantes déployées dans les stades de Bundesliga

Ce samedi, des banderoles ont été déployées par les ultras allemands dans les stades, pour dénoncer cette course à l’exemplarité d’un pays qui se rêve en bon élève.

"Notre argent est plus important que votre santé - Bundesliga à tout prix", pouvait-on lire samedi sur des affiches placardées dans les rues de Cologne.

"Le ballon roule mais le système est toujours malade", ont écrit d’autres supporters sur une banderole placée derrière un but, lors du match de 2e division entre Karlsruhe et Darmstadt.

"Le football va vivre, votre business est malade", a souligné enfin un dernier message, à Augsbourg.

En Allemagne, les derniers sondages révélaient d'ailleurs que près de 60% de la population (57%) était contre.

