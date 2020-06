Des crampons "Black Lives Matter" ce soir pour Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold voulait faire un geste spécial pour la lutte contre le racisme à l'occasion de la reprise de Premier League de Liverpool, contre Everton ce dimanche soir.

Les Reds se déplacent sur la pelouse du Goodison Park pour un derby de la Mersey particulier. Titulaire contre les Toffees, le défenseur latéral Alexander-Arnold a chaussé des crampons inédits.

Le joueur a posté une photo des crampons sur Instagram. Des crampons sur lesquels il est écrit "Black Lives Matter" ainsi qu'un dessin d'un poing levé, symbole du mouvement contre le racisme.

Des crampons qu'il ne portera qu'une seule fois, contre Everton, avant de les vendre aux enchères et de reverser les fonds recoltés à la Fondation Nelson Mandela.

Enough is enough. It’s time for change. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ynEflGNKBD