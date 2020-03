Des images du possible maillot du Real Madrid pour la saison 2020-21 dévoilées

Avec la crise du coronavirus, on ne sait pas ce qui va se passer cette saison et si on peut enfin y mettre fin. C'est une question qui ne cesse de se poser.

Ce qui pourrait être le nouveau maillot du Real Madrid circule sur les réseaux sociaux, et a été révélé par "FootyHeadlines" et par certaines images du PSE, le jeu vidéo de football.

On peut y voir un T-shirt blanc avec des finitions sur le cou et les épaules, mais la principale nouveauté serait sur les manches. Cette partie du T-shirt présente un motif "animal print" en rose et bleu marine qui est très frappant.