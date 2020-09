Dès le premier entraînement avec Manchester je voulais retourner à Arsenal

Alexis Sánchez a été recruté par l'inter Milan après y avoir été prêté pendant un an. Manchester United appartient désormais au passé.

L'attaquant a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il raconte ses maux à Old Trafford.

"Mon étape à Manchester est terminée et je souhaite les remercier" a publié le Chilien.

Mais dans une autre publication, il y raconte le mal-être qu'il a vécu : "Après le premier entraînement je me suis rendu compte de beaucoup de choses, je suis rentré chez moi et j'ai demandé à mon agent s'il était possible de rompre le contrat et retourner à Arsenal".

L'international chilien assure que l'équipe n'était pas du tout soudée et qu'il avait été la cible de plusieurs critiques même de la part des joueurs.