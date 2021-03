Des légendes de Premier League fous de Ruben Dias

Paul Scholes, Michael Owen et Joe Cole, un trio d'anciens internationaux anglais, n'hésitent pas à désigner Rúben Dias comme l'un des favoris pour le prix du meilleur joueur de l'année en Premier League, plaçant le défenseur au-dessus de son compatriote Bruno Fernandes, qui représente le rival United.

"Bruno a apporté quelque chose de spécial à cette équipe d'United. Ça crée des occasions, ça marque des buts, pas dans les grands matchs, mais dans de nombreux matchs mais à Manchester United, le but est d'être champion et son influence doit aller au-delà de ça", a fait valoir Scholes, chez 'Optus' Sport, avant de souligner que la perméabilité de la défense des Red Devils joue contre le milieu de terrain portugais.

"Ce sera un problème jusqu'à ce que United le résolve. Ils doivent engager un défenseur central dominant, qui prend les ballons. Regardez ce que City a fait avec Rúben Dias... Toutes les équipes qui ont remporté le championnat ces dernières années avaient quelqu'un comme ça, Kompany, Van Dijk ...", a-t-il souligné.

Michael Owen comprend que le prix devrait être décerné à un joueur de la meilleure équipe bien qu'il aurait aimé voter pour un joueur offensif : "La meilleure équipe c'est Manchester City. Des joueurs comme Gundogan, Rúben Dias ou João Cancelo me viennent à l'esprit", a-t-il déclaré.

Joe Cole, pour sa part, désigne Rúben Dias comme le meilleur candidat pour la distinction de joueur de l'année en Angleterre.

"Ce sera probablement l'année la plus difficile pour avancer un vote, et je ne dois pas forcément choisir qui a été le plus talentueux, mais qui a été le plus influent cette saison. Je parierai sur Rúben Dias, de Manchester City, à cause de cela. L'équipe avait du mal au début de la saison jusqu'à ce qu'elle s'adapte, et maintenant il ressemble à un rocher, comme Van Dijk l'année dernière quand il a gagné le titre avec Liverpool. Ça me fait mal de le faire, car je voulais parier sur un joueur offensif.", a-t-il concédé.