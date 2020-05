Des matches de Premier League diffusÃ©s sur Youtube et Amazon ?

On est encore loin d'un retour du championnat anglais, mais en attendant, les diffuseurs préparent déjà le terrain.

Et comme nous l'apprend 'The Times' ce mardi matin, certaines rencontres de la fin de la Premier League pourraient être diffusées sur les chaînes Youtube de 'Sky' et 'BT Sport', diffuseurs de la PL en Angleterre.

Une excellente nouvelle en perspective pour les fans qui ne disposent pas d’un abonnement TV outre-Manche. Par ailleurs, la plateforme Amazon Prime Video pourrait imiter ses concurrents.

Depuis 1992, seules deux rencontres ont été retransmises en clair de l'autre côté de la Manche. C'était lors de la 1e journée de la saison 2013-14 (Manchester United contre Swansea et Crystal Palace-Arsenal).