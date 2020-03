Des matches se jouent encore en Angleterre... et avec du public

La plupart des matches de football européen ont été suspendu. La Premier League est à l'arrêt en raison du risque de contaminations du Covid-19.

Cependant, certaines divisions inférieures jouent encore, notamment en ce qui concerne le football non professionnel. Plus concrètement, des matches de cinquième division ont lieu ce samedi, c'est le cas de Notts County-Eastleigh, à titre d'exemple.

Ce sont aux totales six rencontres qui se sont disputées ou qui vont se jouer tandis que le reste des matches a été annulé en raison du coronavirus.

Le dernier match qui s'est vu suspendu est le duel qui opposait Bromley à Chorley.

GAME CALLED OFF



Having received communication from Chorley a short while ago, we have been informed that one of their players has shown symptoms of COVID-19. Therefore, it is only right that this game is postponed.



Full story https://t.co/ljG95HHrMv