"DÃ¨s que je marque un but, Lewandowski marque un triplÃ©"

Dans la lutte pour le titre de meilleur buteur de Bundesliga, il y a trois hommes : Robert Lewandowski, Erling Haaland, et Andre Silva. Pourtant, le buteur polonais est déjà très loin des deux autres au classement, avec 26 buts, contre 18 pour Silva et 17 pour Haaland.

Dans des déclarations pour 'Viaplay Fotball' en Norvège, l'attaquant de 20 ans est revenu sur sa bataille avec Lewandowski et sur son admiration pour son rival.

"Cet homme est fou, il est juste fou. C'est juste... Quand je marque un but, et que je me dis : 'un but de plus pour me rapprocher de lui', il marque un nouveau triplé comme si c'était un truc qu'il faisait tous les jours", a lâché Erling Haaland sur son grand rival en Allemagne.

"Ce qu'il fait, c'est de la folie. Je peux apprendre beaucoup de lui. Déjà, il est très bon techniquement, et dans la phase de construction. Je regarde tous les matchs du Bayern et j'apprends beaucoup d'eux en général. C'est une équipe fantastique. Je les regarde, et il est incroyable dans certaines séquences de construction. Et dans son positionnement...", explique le buteur du Borussia Dortmund sur Lewandowski.

"Sa manière de combiner et sa relation avec les autres joueurs sur le terrain... Ils savent toujours où il est, et il arrive toujours à être là où ils l'attendent pour terminer les actions. C'est impressionnant", a-t-il ajouté sur son admiration pour l'attaquant polonais du Bayern Munich.