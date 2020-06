Des stades pleins dès la reprise en Ligue 1 ?

La Ligue de football française table sur un retour du championnat durant le mois d’aout avec le lancement de la nouvelle saison, et elle espère que ce come-back sur les pelouses se déroulera dans des conditions les plus normales qui soient, à savoir dans des stades pleins.

Il était déjà question de faire revenir les supporters dans les enceintes dès le mois de juillet pour les matches amicaux, mais en nombre limité. Cette fois, et si l’on en croit ce que révèle 'L’Equipe', la Ligue veut qu’il n’y ait aucune restriction pour la présence des supporters dans le cas où les conditions sanitaires le permettaient. Et la demande a été transmise au Ministre des Sports pour que celui-ci approuve cette option.

"On a transmis un cahier des charges au ministère des Sports au début de la semaine, suite à sa demande formulée avant même l'intervention du président de la République (le 14 juin), a fait savoir une source proche de la Ligue à 'L’Equipe'. La première hypothèse évoque un protocole de reprise avec 100 % du public et des conditions sanitaires adaptées. La seconde concerne une jauge supérieure à la moitié de la capacité d'accueil du stade. Ce qui change entre les deux hypothèses, c'est la distanciation physique."

Les autorités publiques sont plutôt réservées par rapport à l’idée d’avoir des stades bondés de monde dès le mois d’aout et vu du contexte actuel. Cela ne va pas non plus dans le sens de ce qu’a déclaré le président Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution. Le chef d’état a indiqué que malgré le déconfinement total, les rassemblements publics resteront encadrés.