Deschamps craint le décalage horaire entre la France et le Kazakhstan

Après avoir débuté les qualifications par un match nul étriqué contre l'Ukraine, la France affronte le Kazakhstan dimanche lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a parlé du match aux médias : "Avec mon staff, on connaît bien cet adversaire, mais la difficulté, c'est le décalage (5 heures), parce qu'il peut être difficile de trouver le sommeil".

"C'est une pelouse différente de celles sur lesquelles les joueurs ont l'habitude de jouer. À nous de faire en sorte d'être à notre niveau. Match-piège, je ne sais pas, mais il y a des difficultés supplémentaires, oui" a-t-il ajouté.

Deschamps s'est également adressé à ceux qui réclament une équipe plus offensive : "Il ne s'agit pas seulement de mettre des attaquants en avant. Nous devons générer des avantages pour rendre la tâche difficile à nos adversaires. C'est l'une des choses auxquelles je pense pour le match de dimanche".

Quand on demande si certains joueurs jouent leur place pour l'Euro, le sélectionneur répond : "Sincèrement, non. Bien sûr, ils doivent tous profiter du temps de jeu pour augmenter leur crédit. On aura une analyse après ces trois matches et ce stage, comme on le fait chaque fois, avant les décisions finales, mais je ne pense pas qu'un joueur va se dire : "Si je suis bon, j'y suis, si je ne suis pas bon, je ne vais pas y être." Il y a deux mois derrière, d'autres facteurs, ce n'est pas aussi radical que ça", a-t-il ajouté.