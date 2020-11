Deschamps encense Rabiot

La victoire contre le Portugal a permis à l'Équipe de France de se découvrir de nouvelles certitudes dans le jeu, et notamment le nouveau rôle d'Adrien Rabiot, qui remplace Blaise Matuidi en tant qu'ailier gauche milieu box to box hybride.

Il s'est approprié le rôle à la perfection, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps:

"Dans le positionnement, j'ai discuté avec Adrien depuis deux jours. Beaucoup de choses ont changé, il n'a pas de limite dorénavant, il est capable de s'adapter aujourd'hui, comme il me l'a dit. C'est un joueur complet, dans un registre différent de ce que faisait Blaise, Adri a une qualité technique, il est capable de se projeter, il a une intelligence de jeu, il compense, il ne se pose plus de questions, sur le fait d'être trop haut trop bas trop à gauche ou à droite. Je sais où il est et c'est pas pour rien qu'il réussit là-bas, et c'est pour ça que c'est un autre joueur et qu'il est en confiance, tant mieux pour lui. Même si ça c'est mal passé pendant un moment, il a été écarté, mais bon, je ne l'ai jamais oublié, parce que c'est un joueur de qualité. Mais aujourd'hui c'est son mérite ; il a franchi des paliers, il est plus consistant dans tout. Il a toujours eu cette technique mais aujourd’hui dans le volume, l’agressivité, les duels, il s'impose."