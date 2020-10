Deschamps : "Griezmann n'est pas heureux"

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'y arrive plus. Après sa mauvaise performance hier soir face à Séville, le Français s'est une nouvelle fois attiré les foudres des culés, mais aussi de son entraîneur Ronald Koeman. "Aujourd'hui, il a eu deux occasions et, en raison de sa qualité, il aurait dû marquer sur au moins l'une de ses deux actions", a lâché le Néerlandais à la fin du match dimanche.

Mais l'attaquant de 29 ans peut toujours compter sur le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps. En conférence de presse ce lundi, DD a expliqué pourquoi Grizmann a autant de difficultés au Barça.

"Si je rentre là-dedans, Koeman ne va pas être content de mes déclarations, lance-t-il. Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les clubs que ce soit au Barça ou ailleurs, a d'emblée affirmé l'entraîneur français en marge du match amical contre l'Ukraine. Antoine Griezmann est utilisé dans un certain système, dans une autre position sur le côté droit. Ce que je peux dire et cela ne va pas à l’encontre de Ronald Koeman car Antoine lui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas dans une position axiale."

Pour l'entraîneur français, l'ex de l'Atletico n'est pas heureux de sa situation. "Il nous l'a déjà bien rendu service chez les Bleus et j'espère qu'il continuera à le faire dans une position où il est plus à l'aise, a encore expliqué Deschamps. Au Barça, l'entraîneur fait ses choix. J'échange avec Antoine et je vois bien les choses. Je suis convaincu qu'il n'est pas heureux de la situation. Il fait au mieux en tenant compte des différentes situations, en s'adaptant au système et aux autres joueurs. Il ne rechigne pas mais pour donner sa pleine mesure c’est toujours mieux pour un joueur de jouer dans sa meilleure position."