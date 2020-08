Deschamps impressionné par Camavinga

Pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1, Eduardo Camavinga s'est illustré par un but contre Montpellier. Une performance remarquable et remarquée notamment par le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps :

"Il a quelque chose en plus, il est très jeune. Tout semble plus facile pour lui, a analysé le sélectionneur, qui compte bien encadrer la pépite rennaise. Il faut être vigilant. Son entraîneur Julien Stéphan l’est. Cela vient tôt, peut-être trop tôt mais c’est la situation qui a fait que j’ai préféré le prendre. Je sais qu’il a le potentiel pour y être et s’installer en équipe de France" a-t-il déclaré sur 'Téléfoot.