Deschamps réagit face au tirage de la Ligue des Nations

C'est parti pour une seconde édition ! Et la France est tombée dans le groupe 3 de la Ligue A, celui du tenant du titre, le Portugal, entre autres. Le tirage au sort de la 2ème édition de la Ligue des Nations a eu lieu ce mardi à Amsterdam. Et les deux autres équipes dans le groupe de la France sont la Suède et les vice-champions du monde, la Croatie.

Un groupe relevé, avec un champion d'Europe, un champion du monde et un vice champion du monde. Le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps a réagi face à ce groupe

"A partir du moment où on se trouve en Ligue A, ce sont des adversaires de haut niveau. Après, on aurait pu avoir des adversaires un peu en-dessous sur le papier. Il y aura de belles affiches même si ça n'occupe pas mon esprit actuellement, avec les matchs de mars et l'Euro. A l'automne 2020, il y aura des adversaires de qualité et une compétition intéressante à disputer", a commenté le technicien tricolore sur la chaîne 'L'Équipe'.

Cette Ligue des Nations se déroulera la saison prochaine, dès le premier rassemblement en septembre, la phase finale de la compétition se jouera en juin 2021.