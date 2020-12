Deschamps reconnaît le coup de mou de Mbappé mais a entièrement foi en lui

De nombreuses voix commencent à s'interroger sur la performance de Mbappé. Jérôme Rothen, ancien joueur de Monaco et du PSG, les deux clubs de la carrière de l'attaquant, est le dernier en date à critiquer son niveau : "On ne sent pas trop de progression. Il y a plein de choses où on voit qu’il a du mal."

Les statistiques du Français restent cependant plus que corrects. Il a marqué 13 buts et délivré 7 passes décisives en 17 matchs. Mais beaucoup pensent qu'il a un petit coup de mou, surtout en matière de leadership et d'apparition dans les moments cruciaux. Par exemple, en Ligue des champions, il n'a réussi à marquer que contre Istanbul, à deux reprises, sur les cinq matches auxquels il a participé.

Le premier à l'admettre est le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Mais l'entraîneur a toujours une foi aveugle dans la qualité de l'une des stars parisiennes. Et c'est ce qu'il a voulu montrer en quelques mots recueillis par 'Europe 1'.

"Même Kylian peut avoir une période où il est un peu moins bien. Il a fait tellement de choses extraordinaires… Il continue d’en faire même s’il a ces derniers temps une efficacité en dessous de celle qu’il avait. Mais je n’ai aucun souci par rapport à ce qu’il est capable de faire et ce qu’il sera capable de faire encore.", a-t-il déclaré.

On reproche souvent à Mbappé son manque de régularité bien que le vrai problème dont il souffre soit celui des blessures. Des problèmes physiques lui ont fait manquer plusieurs matchs et rester sur le banc dans d'autres. Tuchel n'a pas voulu ajouter à ses pépins physiques une poignée de minutes en raison du calendrier serré de cette saison. C'est pourquoi il a déjà fait jusqu'à quatre apparitions en tant que remplaçant, ce qui est impensable à ce stade dans d'autres saisons.