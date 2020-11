Deschamps s'explique sur les principales absences

Cette fois-ci, les principaux absents étaient Houssem Aouar, Ferland Mendy, Dayot Upamecano, et Alassane Pléa, et Deschamps a bien expliqué les raisons de chaque absence.

Sur Mendy: "Concernant Ferland Mendy, je connais ses capacités et sais qu’il joue avec le Real Madrid. C’est avant tout un arrière gauche. De par ce qu’ont réalisé avec nous Lucas Digne et Lucas Hernandez lors des deux derniers rassemblements et leur expérience, ils méritent d’être là. Au poste de latéral gauche il y a beaucoup de joueurs. Je ne vais pas en prendre 3 ou 4. Si c’est pour ne pas les utiliser, je préfère prendre davantage d’éléments offensifs afin d’avoir plusieurs options"

A propos d'Upamecano: "Il y a une concurrence importante au poste de Dayot Upamecano. Il a fait de bonnes choses avec nous, il est dans une période un peu moins bien. Il peut toujours faire mieux, il le reconnaît, il y a eu une part d’émotion quand il est venu en septembre et en octobre. C’est un jeune joueur qui a le potentiel, il enchaine beaucoup de matchs. Si ce n’est pas lui (qui sort de la liste), c’est un autre. En l’occurrence, il y a de la concurrence et Kurt Zouma est très bien en ce moment avec Chelsea. La porte n’est pas fermée, je fais ce choix-là aujourd’hui car cela me semble logique. Ferais-je le même en mars ou juin ?"

Pour Aouar, c'est plutôt le choix Fékir qui est en cause: "Question de rentabilité par rapport à d'autres joueurs aux même profil. Il est venu, il est à la disposition des Espoirs et de Sylvain Ripoll. Comme Mattéo Guendouzi, Jonathan Ikoné, Dayot Upamecano, je peux vous les citer. Aujourd'hui, dans le profil d'Houssem, j'ai Nabil Fekir. Il (Houssem Aouar, ndlr) est venu, on a vu certaines choses. Il y en a d'autres. A ce poste, dans ce registre spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties"

Enfin, l'arrivée de Thuram veut aussi dire le départ d' Alassane Pléa, présent au dernier rassemblement: "Il a déjà été très efficace. Il a déjà été avec nous, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu (10 minutes face à l'Uruguay en octobre 2018, ndlr). Thuram est plus à l'aise sur un côté, il a un profil différent des autres joueurs que j'ai. Alassane aurait mérité, comme d'autres. Je fais des choix, je ne juge pas sur un seul match. Je regarde ce qu'il a fait. Avec mon staff technique, on regarde un match tous les trois jours. Pléa, on lui demande d'être efficace, il l'a été face au Shakhtar (triplé). Il doit continuer, il est candidat pour être dans la liste. Aujourd'hui, c'est Marcus Thuram."