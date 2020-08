Désillusion pour Wolverhampton

Le roi des Coupes a encore frappé. Les joueurs de Mikel Arteta ont permis à Arsenal d'ajouter un trophée à son palmarès en remportant la finale de la FA Cup contre Chelsea à Wembley.

Et si les Blues ont manqué une chance de mettre la main sur un titre, Wolverhampton était lui aussi très déçu ce samedi soir. Car les Wolves étaient plus que jamais derrière Chelsea.

Les joueurs de Wolverhampton avaient une dernière chance de décrocher un billet pour le tour préliminaire d'Europa League si les Blues gagnaient la finale de FA Cup, mais Aubameyang et ses Gunners ont été trop forts pour Chelsea.

Ainsi, la dernière chance de Wolverhampton pour aller en Europe la saison prochaine serait de remporter l'édition actuelle de l'Europa League et de filer directement en phase de groupes de Ligue des champions.

Ce sera loin d'être facile, mais c'est bien la seule et unique chance qu'il reste aux hommes de Nuno Espirito Santo. Et si les Wolves ne vont pas en Europe, ils risquent de voir des joueurs faire leurs valises. Adama Traoré et Raúl Jimenez coutinuent de faire l'objet de nombreuses rumeurs, et cela ne présage rien de bon pour le club des West Midlands.