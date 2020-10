Dest, à la hauteur du défi

Le FC Barcelone est tombé à la maison contre le Real Madrid. Une claque face à l'éternel rival qui semblait pourtant ne pas être dans une grande forme avant la rencontre.

Le premier Clásico de Ronald Koeman ne fut pas brillant, et le Barça a pour le moment laissé échapper plus de points qu'il n'en a obtenus en championnat (7 points sur 15).

Parmi les rares joueurs du Barça à avoir livré une belle copie contre le Real Madrid samedi après-midi, Ansu Fati et Sergiño Dest. Les deux jeunes joueurs ont pris leurs responsabilités.

À 19 ans, la nouvelle recrue américaine du Barça s'est notamment offert un beau record en devenant le premier Américain à participer à un Clásico, et a su prouver ce dont il était capable.

Dest s'est montré très sur de lui sur son côté et a su contenir la vitesse et la capacité de débordement d'un Vinicius Junior qui a vécu une rencontre difficile face à l'Américain, qui jouait seulement sa première titularisation sur le côté droit au Barça. Sans oublier ses qualités techniques et offensives qui redonnent espoir aux supporters catalans après quelques années difficiles sur le côté droit de la défense.