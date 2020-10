Sergiño Dest peut entrer dans l'histoire du Clásico

Même si les deux équipes traversent actuellement une mauvaise passe et qu'il sera à huis clos pour la première fois, un Clásico reste toujours un Clásico. Et celui de ce samedi peut entrer dans l'histoire, quel que soit le résultat. La rencontre entre les deux cadors espagnols peut marquer un avant et un après notamment grâce à Sergiño Dest.

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax, le latéral droit d'à peine 19 ans peut devenir le premier footballeur de nationalité américaine à disputer un Clásico. Une première dans l'histoire de cette affiche.

L'international américain pourrait même débuter la rencontre en tant que titulaire puisque Jordi Alba, revenu de blessure, n'est pas encore remis à 100%.